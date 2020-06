Napoli-Inter, Gattuso soddisfatto. Scelte giÃ  fatte: un solo dubbio – CdS

Napoli-Inter, Gattuso soddisfatto. Scelte già fatte: un solo dubbio – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, verso Napoli-Inter, Gennaro Gattuso è soddisfatto dalla condizione fisica dei suoi giocatori. In campo scenderanno i migliori, e non ci sarà Kostas Manolas: un solo dubbio a centrocampo.

COPPA ITALIA – Gennaro Gattuso ha già le idee chiare riguardo la formazione che scenderà in campo contro l’Inter per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Da segnalare solo l’infortunio di Kostas Manolas (al suo posto Maksimovic), già noto da tempo, e il ritorno in campo di Kalidou Koulibaly, che in questa stagione alla guida del tecnico calabrese ha giocato solamente qualche scampolo di partita. Secondo il quotidiano romano, il tecnico si è detto tutto sommato soddisfatto riguardo la condizione fisica di tutta la squadra. Unico dubbio riguarda il centrocampo: solo due tra Fabian Ruiz, Piotr Zielinski e Allan scenderà in campo da titolare, con loro quasi certi del posto il portiere Ospina, poi Di Lorenzo, Mario Rui, il neo-acquisto Demme, e il tridente formato da Lorenzo Insigne, Dries Mertens e José Callejon.

Fonte: Corriere dello Sport.