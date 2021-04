Napoli-Inter, Gattuso ha ancora da scegliere due posti in formazione

Napoli-Inter si giocherà domani alle ore 20.45. Per il posticipo che chiude la trentunesima giornata di Serie A Gattuso deve ancora definire qualcosa in formazione: due i ballottaggi.

I MIGLIORI O QUASI – Per Napoli-Inter non ci sono né i convocati (usciranno domani) né le parole della vigilia (Gennaro Gattuso non fa più conferenza stampa). Tuttavia, dalla settimana, alcune indicazioni si possono trarre. E i ballottaggi, complice la squalifica di Hirving Lozano che lascia il posto certo a Matteo Politano, nel Napoli sono sostanzialmente due. Uno è il terzino sinistro, con Mario Rui ed Elseid Hysaj che sono quasi alla pari (l’albanese dovrebbe essere leggermente favorito), l’altro di punta tra Victor Osimhen e Dries Mertens. Qui è presumibile una staffetta, vedendo nella ripresa chi partirà dalla panchina. Il nigeriano potrebbe essere confermato, come a Genova domenica dove ha chiuso lo 0-2.

LE CERTEZZE – L’infortunio di David Ospina a inizio settimana (vedi articolo) ha tolto invece ogni dubbio su quale sarà il portiere del Napoli contro l’Inter: Alex Meret, protagonista in negativo nell’1-3 del 6 gennaio 2020 in Campania. In difesa, con Giovanni Di Lorenzo a destra, ci saranno Kalidou Koulibaly (duello con Romelu Lukaku “chiamato”) e Kostas Manolas. A centrocampo ha recuperato Piotr Zielinski, che non era al meglio negli scorsi giorni ma ora non ci sono dubbi. Farà il trequartista, con Fabian Ruiz (a segno contro la Sampdoria) e Diego Demme centrali visto che Tiémoué Bakayoko è ormai scivolato in fondo alle gerarchie. Per completare la formazione nessun dubbio: sulla fascia sinistra parte Lorenzo Insigne. Il numero 24 è quello che ha tenuto il rendimento più continuo durante la stagione, a prescindere dall’espulsione nella partita di andata. Questa la probabile formazione di Gattuso per Napoli-Inter: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen.