Napoli-Inter, Gattuso prepara il 4-3-3: dubbi in difesa, uno in forse – Sky

Condividi questo articolo

Intervenuto negli studi di “Sky Sport 24”, Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno, ha parlato della preparazione di Napoli-Inter da parte di Gennaro Gattuso. Dubbi in difesa, a centrocampo si cerca di recuperare Fabian Ruiz.

SFIDA IN PREPARAZIONE – Prosegue la preparazione per Napoli-Inter, big match in programma lunedì sera allo stadio San Paolo. Intervenuto da Castel Volturno, l’inviato di “Sky Sport” Francesco Modugno ha parlato delle possibili scelte di Gennaro Gattuso, che dovrà fare a meno di alcuni giocatori importanti specialmente in difesa: «Napoli-Inter è una partita importante, può essere un bivio per la squadra azzurra. Il San Paolo può diventare un fattore decisivo, ecco perché la società ha riaperto la campagna abbonamenti. Il Napoli ha dato qualche segnale importante. Oggi due ore piene di allenamento, dopo la sessione sul campo c’è stato un altro quarto d’ora in palestra. Il 4-3-3 resta il sistema di gioco, con qualche dubbio in difesa: Luperto e Manolas con l’opzione Di Lorenzo centrale e Hysaj a destra. Si cercherà di capire come sta Fabian Ruiz, il tentativo è rimetterlo in piedi, ma intanto si prepara il giovane talento Gaetano. Davanti il tridente. Domani è prevista una seduta di scarico, con il tecnico che sta sollecitando molto la squadra».