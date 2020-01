Napoli-Inter, Gattuso perde uomo chiave per la sfida con Conte: le ultime

Napoli-Inter è la sfida in programma lunedì 6 gennaio alle ore 20.45 allo stadio San Paolo e valida per la diciottesima giornata di Serie A. Il tecnico dei partenopei, Gennaro Gattuso, perde un uomo chiave in vista della sfida contro Conte. Di seguito quanto rivelato dal giornalista Carlo Alvino

UOMO CHIAVE – Napoli–Inter è la sfida in programma il 6 gennaio al San Paolo alle ore 20.45. Gennaro Gattuso deve fare i conti con diverse emergenze (vedi articolo), compresa quella legata a Dries Mertens: “Mertens ko. Salta la gara con l’Inter. Il belga non sta bene e non è possibile recuperarlo in due giorni anche perché non si è praticamente allenato”. Queste le parole di Carlo Alvino, giornalista molto vicino al Napoli.