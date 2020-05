Napoli-Inter: Gattuso motivato, Mertens ad un passo dalla storia – GdS

“La Gazzetta dello Sport” presenta Napoli-Inter, match di ritorno della semifinale di Coppa Italia (data esatta ancora da decidere, ecco perchè). Il club di Antonio Conte ha diversi motivi per puntare l’accesso alla finale. Ma gli azzurri di Gennaro Gattuso non saranno da meno

SCENARI E OBIETTIVI – Napoli-Inter è una gara cruciale per tanti motivi. La Coppa Italia è l’obiettivo primario del club partenopeo per questa stagione. Il traguardo più alla portata, considerato che è ancora in corsa per la Champions League, dove deve giocare la gara di ritorno degli ottavi, a Barcellona, dopo 1-1 dell’andata. Nulla è da escludere, in ogni modo, anche se vincere al Camp Nou non è un’impresa semplice da realizzare. Ma l’idea di poter raggiungere i quarti è molto intrigante. In campionato, la distanza dalla zona Champions è quasi proibitiva. Sono 9 i punti che separano il Napoli dal quarto posto (occupato dall’Atalanta) e nello scenario peggiore gli azzurri continueranno a difendere il posto in Europa League. Gennario Gattuso e i suoi giocatori intravedono nella Coppa Italia la possibilità di restare nell’Olimpo del calcio nazionale, oltre alla certezza di avere garantito un posto in Europa.

SI LAVORA – Le indicazioni che arrivano da Castel Volturno raccontano di una squadra in salute, che ieri si è regolarmente allenata (QUI il report). Dopo due settimane di allenamenti individuali, il gruppo ha ripreso a lavorare in maniera collettiva. Gattuso ha riabilitato il Napoli dopo un primo scorcio di stagione tutto da dimenticare, a parte le due partite con il Liverpool, nel girone di Champions. In questi giorni la presenza del pallone è divenuta una costante, i test a cui sono stati sottoposti i giocatori hanno evidenziato uno stato di forma generale apprezzabile. Unico neo, l’infortunio di Kostas Manolas, sicuro assente di Napoli-Inter.

RECUPERI E RECORD – La Coppa Italia dovrà anche confermare il pieno recupero di Kalidou Koulibaly, che rientrerà dopo cinque mesi di assenza. Si era infortunato nel giorno dell’esordio in panchina di Gattuso, contro il Parma, dopo pochi minuti. Da allora, ha giocato soltanto 90 minuti contro il Lecce. La sua presenza si renderà necessaria per l’infortunio di Manolas, che dovrà stare fuori almeno un altro mese. Il difensore senegalese è pronto per Napoli-Inter: avrà di fronte la coppia Romelu Lukaku–Lautaro Martinez. I due partiranno sparati, perché l’Inter dovrà pareggiare il gol realizzato da Fabian Ruiz nella gara d’andata. Il centrocampista spagnolo è la certezza di Gattuso: dal centro sportivo arrivano notizie confortanti sul suo stato di forma. Così come raccontano del grande entusiasmo di Dries Mertens, a breve la firma sul rinnovo, al quale l’allenatore affiderà la fase offensiva. Per lui l’appuntamento con la storia è soltanto a un gol. Il prossimo, sarà il numero 122, che lo staccherà da solo in testa alla classifica dei cannonieri di tutti i tempi del club. Un primato che, per adesso, condivide con Marek Hamsik.

Fonte: La Gazzetta dello Sport