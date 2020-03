Napoli-Inter, Gattuso in formato San Siro! Mertens titolare: le ultime – Sky

Mancano due giorni a Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Gattuso – secondo quanto rivelato da Francesco Modugno su “Sky Sport 24” – intende schierare il miglior undici per conquistare la finale. Mertens ce la fa. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

TRIDENTE PRONTO – Meno due giorni a Napoli-Inter (QUI il report azzurro). Francesco Modugno fa il punto sulle scelte di Gennaro Gattuso: «Con l’Inter ci aspettiamo il miglior Napoli. Solito sistema di gioco, vale a dire il 4-3-3 con Kostas Manolas e Nikola Maksimovic al centro della difesa. Kalidou Koulibaly oggi si è allenato con i compagni per un bel po’ e sempre in campo. Un segnale importante per un giocatore che manca da un po’ e che avrà bisogno almeno di altri dieci giorni di lavoro. Per il resto sarà un Napoli simile a quello di San Siro, quindi una squadra stretta, compatta e solida in funzione del tridente formato da José Maria Callejon, Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Manca ancora qualche giorno alla partita, quindi ci teniamo i dubbi ma la sensazione è che Gattuso voglia mettere in campo il miglior Napoli».