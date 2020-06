Napoli-Inter: Gattuso ha tre dubbi. Avanza Politano dal primo minuto – CdS

Il “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione, in casa partenopea, a pochi giorni da Napoli-Inter. Qualche dubbio per Gennaro Gattuso, legato alla condizione precaria condizione fisica di alcuni calciatori. Sale la candidatura di Matteo Politano per completare il tridente azzurro

QUI NAPOLI – Il lungo stop ha inevitabilmente condizionato la forma fisica dei calciatori. Napoli-Inter presenterà un primo conto e nessuno degli invitati vuole tornare a casa con la pancia vuota e insoddisfatta. Gennaro Gattuso dovrà però fronteggiare le scorie del lockdown forzato. Tradotto: Dries Mertens, Allan e Fabián Ruiz non sono al meglio. L’idea del tecnico resta immutata: tutti e tre i “tenori” prenderanno parte alla sfida di sabato. Troppo importanti per gli equilibri tattici ed emotivi degli azzurri. Qualche novità in più potrebbe trapelare tra oggi e domani, ma in ogni caso alla formazione partenopea non mancano alternative. Se il belga dovesse dare forfait, è già pronto Arkadiusz Milik. Mentre a centrocampo si candidano Stanislav Lobotka ed Eljif Elmas per rimpiazzare Allan. L’altro dubbio per Napoli-Inter riguarda l’esterno alto a destra: Matteo Politano insidia José Maria Callejon. Per il resto, gli unici sicuri del posto sono Lorenzo Insigne e il quartetto difensivo (Kalidou Koulibaly, Mario Rui, Nikola Maksimovic e Giovanni Di Lorenzo).

Fonte: Corriere dello Sport