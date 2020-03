Napoli-Inter, Gattuso e squadra al lavoro: palestra per...

Napoli-Inter, Gattuso e squadra al lavoro: palestra per Llorente e Younes

Napoli-Inter è la sfida valida per le semifinali di ritorno di Coppa Italia, in programma giovedì al San Paolo alle ore 20.45. La squadra di Gattuso ha svolto oggi un allenamento mattutino. Palestra per Llorente e Younes

REPORT – Napoli-Inter si avvicina, l’allenamento degli azzurri di Gennaro Gattuso: “La squadra ha svolto allenamento sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con attivazione con l’ausilio di ostacoli bassi. Di seguito seduta tecnica ed esercizi di contrapposizione tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lavoro in campo per Malcuit e Koulibaly. Llorente e Younes hanno svolto lavoro in palestra”.

Fonte: sscnapoli.it