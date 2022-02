Napoli-Inter, formazione già fatta per 10/11: a Inzaghi la scelta più difficile

Napoli-Inter con in campo la formazione migliore possibile… non è possibile. Inzaghi deve mettere mano alla difesa ma la scelta è praticamente obbligata. Il solito grande dubbio riguarda esclusivamente l’attacco

PROBABILE FORMAZIONE – L’Inter che scenderà in campo a Napoli è praticamente annunciata. L’assenza di Alessandro Bastoni in difesa porterà alla conferma di Danilo D’Ambrosio, che è in ballottaggio con Federico Dimarco solo a livello teorico. L’idea di Simone Inzaghi è quella di blindare la difesa, evitando di scoprirsi troppo con il terzo mancino più offensivo. Per Napoli-Inter non ci sono praticamente dubbi per nove delle altre dieci maglie in palio. L’unica eccezione è rappresentata dalla solita staffetta in attacco. Le chance di Alexis Sanchez di trovare conferma dal 1′ dopo il bel gol in Coppa Italia sono valide, ma Lautaro Martinez parte favorito. A questo punto, l’unica speranza di vedere la coppia sudamericana dall’inizio è quella di far rifiatare Edin Dzeko nella prima parte di gara. Un’opzione che al momento non sembra prendere quota, dato che Dzeko va verso l’ennesima partita da titolare. Di seguito la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi in vista di Napoli-Inter (sabato 12 febbraio alle ore 18:30, ndr).

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 37 Skriniar; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.