Napoli-Inter, con Fabian Ruiz fuori Gattuso cambia formazione: la scelta

Napoli-Inter si giocherà fra poco più di tre ore e c’è una novità di formazione negli azzurri per la semifinale di Coppa Italia. Il forfait per infortunio di Fabian Ruiz (vedi articolo) fa sì che Gattuso sia costretto a cambiare ancora a centrocampo, dove si riducono ulteriormente le scelte.

CAMBIO ALL’ULTIMO – In Napoli-Inter di stasera non ci sarà Fabian Ruiz, autore del gol partita all’andata. Il centrocampista spagnolo era già in dubbio alla vigilia, ora ha alzato bandiera bianca e salvo sorprese non dovrebbe essere nemmeno in panchina. Considerato che anche Allan non è al meglio Gennaro Gattuso potrebbe tenersi il brasiliano per la ripresa, sfruttando anche il fatto di avere cinque cambi. Salgono così le quotazioni di Elif Elmas, che non ha invece problemi fisici. L’ultimo ballottaggio nel Napoli, con David Ospina che presumibilmente sarà preferito ad Alex Meret in porta, è in attacco: Matteo Politano, preso proprio dall’Inter a gennaio, dovrebbe essere preferito a José Maria Callejon sia per scelta tecnica sia perché lo spagnolo è in scadenza e (pare) destinato all’addio, a differenza di Dries Mertens che ha rinnovato. Questa la probabile formazione di Gattuso per Napoli-Inter: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne.