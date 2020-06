Napoli-Inter Ã¨ la sfida di Mertens, che derby con l’amico Lukaku – CdS

Napoli-Inter è la sfida di Mertens, che derby con l’amico Lukaku – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che Mertens ha molte motivazioni in vista di Napoli-Inter. Compreso il derby con Lukaku.

TENTAZIONE NERAZZURRA – Napoli-Inter per settimane intere è stata la personalissima partita di Mertens. Nel silenzio rumoroso di una trattativa per il suo prossio contratto. Poteva andarsene a Milano, ci sono stati contatti, e un’umanissima tentazione di rimettersi in gioco altrove, diversamente. Poi ha prevalso la scelta di vita, che è anche di cuore. Il rinnovo ora è a un passo.

AMICI NEMICI – Napoli-Inter ricomincia sabato sera e dentro questa sfida c’è un derby in famiglia tra Mertens e Lukaku, amici strettissimi con la maglia del Belgio e rivali per una notte. Le motivazioni all’attaccante del Napoli insomma non mancano. Anche perché con una rete diventerebbe il miglior marcatore azzurro di sempre.