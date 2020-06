Napoli-Inter, due monitorati per Gattuso: la probabile formazione – Sky

Napoli-Inter si giocherà domani alle 21. Il match del San Paolo è valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia con gli azzurri di Gattuso che partono dall’1 a 0 di San Siro. Ecco le ultime

DUBBI – Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini di “Sky Sport” in casa Napoli ci sono Fabian Ruiz e Dries Mertens da monitoriare, mentre per Antonio Conte sono due i giocatori che non ci saranno a Napoli (QUI la probabile formazione dei nerazzurri). I due dovrebbero comunque partire titolari con il belga che vuole “festeggiare” al meglio il rinnovo del contratto. Un dubbio per Gennaro Gattuso riguarda anche l’attacco dove l’ex Inter Matteo Politano è favorito su José Maria Callejon.

SCELTE – Questa la probabile formazione del Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.