Napoli-Inter, un dubbio per Spalletti: la probabile formazione − Sky

Si avvicina Napoli-Inter, match valido per la trentaseiesima giornata di campionato. Per Luciano Spalletti resta da risolvere un dubbio di formazione in attacco

ULTIME − Inzaghi ne cambierà otto per Napoli-Inter (vedi articolo), Spalletti invece dovrebbe optare per la formazione tipo. Alle 18 il fischio d’inizio al Maradona. Quanto alla formazione degli azzurri, ritorna la difesa composta da Di Lorenzo, Kim, Rrahmani e Olivera. A centrocampo, OK sia Lobotka che Anguissa con Zielinski. Il dubbio è in avanti a sinistra: Elmas oppure Kvaratskhelia. Confermati Politano a destra e Osimhen terminale offensivo. La probabile formazione.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-jae, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia/Elmas.