Napoli-Inter, dubbio Onana o Handanovic? Scelta quasi scontata

Napoli-Inter andrà in scena domenica 21 maggio alle 18, la squadra allenata da Simone Inzaghi cercherà in tutti i modi di chiudere la questione qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Tanti cambi per il mister, con un dubbio in porta tra André Onana e Samir Handanovic.

IN PORTA – Domani in campo Napoli e Inter per la trentaseiesima giornata di campionato di Serie A, la squadra allenata da Simone Inzaghi ospite al “Maradona” contro i campioni d’Italia per provare a mettere un punto alla questione qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Il tecnico nerazzurro con il solito turnover ragionato tra campionato e coppe, con un dubbio in particolare che parte addirittura dai pali. Possibile chance da titolare per Samir Handanovic, da capire se già contro il Napoli o, molto probabilmente, in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. La sfida in programma all’Olimpico di Roma mercoledì 24 maggio potrebbe essere l’ultimo trofeo alzato dal capitano nerazzurro, considerando il suo contratto in scadenza. Contro il Napoli, dunque, dovrebbe giocare titolare ancora André Onana.