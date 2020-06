Napoli-Inter, doppia sanificazione del San Paolo: vigilia inedita per Gattuso

Napoli-Inter è la sfida in programma domani alle ore 21.00 al San Paolo, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Massimo Ugolini – nel corso della diretta di “Sky Sport” – fa il punto sulle operazioni di sanificazione dello stadio e sul ritiro anomalo della squadra di Gattuso. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

SANIFICAZIONE – Napoli-Inter si avvicina e le operazioni di sanificazione del San Paolo proseguono spedite. Oggi la squadra di Gennaro Gattuso effettuerà la rifinitura sul prato verde che domani ospiterà la sfida di Coppa Italia: «Una squadra di dieci persone ha sanificato tutti gli ambienti che verranno toccati tra oggi e domani. Alle ore 18.00 ci sarà la rifinitura al San Paolo. I giocatori sono arrivati tutti a bordo delle loro macchine e poi andranno in ritiro con due pullman. Il ritiro che ospiterà la vigilia di Napoli-Inter si svolgerà in un albergo nel centro di Napoli. Una vigilia sicuramente inedita. La sanificazione verrà replicata dopo gli allenamenti per preparare il San Paolo alla gara di domani».

ATTESA – Napoli-Inter è una gara molto attesa per molteplici motivi, uno di questi è Dries Mertens: «Una gara molto attesa – prosegue Ugolini -, anche perché Mertens potrebbe affrontare quello che sarebbe potuto essere il suo futuro. Proprio Mertens e Fabian Ruiz sono i due giocatori in dubbio. Non hanno problemi seri ma qualche affaticamento da gestire. Dopo la rifinitura di questo pomeriggio, Gattuso deciderà la formazione definitiva».