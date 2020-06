Napoli-Inter, i diffidati per la semifinale di Coppa Italia. No squalificati

Napoli-Inter si giocherà alle ore 21, presso lo Stadio San Paolo, per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2019-2020. Ecco la situazione disciplinare per il match di questa sera: otto i diffidati, che in caso di ammonizione rischiano di saltare la finale. La Juventus, vittoriosa ieri sul Milan (vedi articolo), non avrà squalificati.



NAPOLI-INTER sabato 13 giugno ore 21 (andata 1-0)



Diffidati Napoli: Kostas Manolas, Mario Rui, David Ospina, Fabian Ruiz

Squalificati Napoli: nessuno

Diffidati Inter: Antonio Conte (allenatore), Diego Godin, Stefano Sensi, Milan Skriniar

Squalificati Inter: nessuno

Il regolamento della competizione prevede che si entri in diffida alla prima ammonizione, con squalifica di un turno alla seconda ammonizione (e ogni ulteriori due cartellini gialli). L’estinzione delle diffide è prevista soltanto fra il quarto turno e gli ottavi di finale di Coppa Italia.