Napoli-Inter, i diffidati della 27ª giornata di Serie A. No squalificati

Napoli-Inter si giocherà alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona per la partita valida della ventottesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per la sfida di oggi, senza squalificati ma solo con diffidati. Qui il riepilogo per tutte le altre partite del turno, cominciato a inizio mese.

NAPOLI-INTER sabato 1 marzo ore 18 (27ª giornata di Serie A)

Diffidati Inter: Bastoni, Barella, Mkhitaryan.

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Napoli: Anguissa, Di Lorenzo.

Squalificati Napoli: nessuno