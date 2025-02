Napoli-Inter, definita la coppia d’attacco titolare! La scelta – Sky

Simone Inzaghi ottiene rassicurazioni dagli ultimi allenamenti di Appiano Gentile. Napoli-Inter segna un ritorno importante in attacco, spiega Andrea Paventi su Sky Sport.

ULTIME – Lautaro Martinez ha giocato le ultime partite senza il suo partner preferito, ossia Marcus Thuram. Il francese si è infortunato alla caviglia nella partita contro la Fiorentina a San Siro il 10 febbraio e lo staff ha tentato il recupero in extremis per la trasferta di Torino. Con la Juventus Thuram è entrato per 30 minuti peggiorando la sua situazione e saltando i successivi due impegni con Genoa e Lazio. Fortunatamente questi dieci giorni sono stati utili per il suo recupero definitivo.

Napoli-Inter con la Thu-La!

ALLENAMENTI – Thuram ha fatto il suo primo allenamento in gruppo mercoledì, continuando poi giovedì con i compagni e anche oggi. Stamattina non è mancato nell’ultima sessione prima della conferenza stampa di Inzaghi e della partenza verso Napoli. L’allenatore così è certo dell’attacco che guiderà i nerazzurri nello scontro diretto: in Napoli-Inter giocheranno Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il numero 9 manca dal tabellino dei marcatori dal 19 gennaio nella partita con l’Empoli in casa. Solo un gol nel suo 2025 povero di marcature. Napoli sarà il luogo da cui ripartire, magari risultando decisivo nella lotta scudetto.