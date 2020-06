Napoli-Inter, de Vrij non al meglio: spazio a Ranocchia? Conte valuta – TS

Anche TuttoSport si allena alla notizia riportata dal “Corriere dello Sport” riguardo alcuni problemi fisici legati alla difesa. In particolare il quotidiano torinese lancia la possibilità Andrea Ranocchia al posto dell’olandese Stefan de Vrij.

LE ULTIME – In vista di Napoli-Inter di Coppa Italia, le condizioni di Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni preoccupano Antonio Conte: l’ex difensore cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta però potrebbe stringere i denti e scendere comunque in campo al San Paolo, l’olandese invece, ritenuto uno dei pilastri principali di questa stagione, potrebbe essere preservato in vista di una possibile finale, o comunque l’inizio imminente del campionato di Serie A: per questo motivo Antonio Conte starebbe pensando al possibile impiego di Andrea Ranocchia, sostituto naturale dell’olandese.

Fonte: Tuttosport.