Napoli-Inter, la corsa Champions League passa in casa della capolista

Napoli-Inter è il terzultimo impegno in questa Serie A. Alle 18 la squadra di Inzaghi chiede spazio a chi il campionato l’ha già vinto, in modo da proseguire la sua corsa Champions League.

DA UNA COPPA ALL’ALTRA – Napoli-Inter per molti poteva essere a inizio stagione una sorta di spareggio per il titolo, ma il rendimento eccezionale della squadra di Luciano Spalletti ha fatto sì che il vuoto venisse fatto da tempo. I partenopei sono già campioni, la partita di oggi ha un interesse solo per l’Inter. Che la finale di Champions League l’ha conquistata martedì scorso, battendo di nuovo il Milan, ma deve ancora raggiungere la certezza di partecipare alla prossima edizione del torneo. Per farlo serviranno cinque punti su nove, al netto di passi falsi delle rivali, e farli quanto prima garantirebbe più riposo in vista di Istanbul. Ma in casa del Napoli, in Serie A, c’è una sola vittoria in venticinque anni.

I NUOVI CAMBI – Napoli-Inter arriva tre giorni prima della finale di Coppa Italia con la Fiorentina e la storia è la stessa dell'ultimo mese e mezzo: parola d'ordine rotazioni. Simone Inzaghi prova a disporre dell'intera rosa a sua disposizione, a cominciare dall'attacco. Ormai è noto: nel weekend giocano Joaquin Correa e Romelu Lukaku, a metà settimana titolari Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Fra le altre novità l'ennesimo rilancio di Roberto Gagliardini, in un centrocampo privo di Henrikh Mkhitaryan che punta il 10 giugno. Nel Napoli l'ex Spalletti, impegnato in questi giorni nella questione permanenza, deve fare i conti con le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia non al 100% (vedi articolo).