Napoli-Inter di Coppa Italia rinviata, il comunicato della Lega Serie A

Napoli-Inter di Coppa Italia è stata rinviata circa un’ora fa per decisione del Prefetto di Napoli (vedi articolo). La Lega Serie A, con una nota, ha comunicato che la partita è posticipata a data da destinarsi. Di seguito l’annuncio.

NON SI GIOCA – “Il Presidente della Lega Serie A, preso atto dell’ordinanza del Prefetto di Napoli del 4 marzo 2020 n. 0069870 che dispone il differimento a data successiva della gara Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma il giorno 5 marzo 2020 alle ore 20.45, comunica che la suddetta gara è rinviata a data da destinarsi”. Ora c’è da trovare una data per il recupero, e non sarà facile.