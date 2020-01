Napoli-Inter, i 21 convocati di Gattuso: tre big fra gli esclusi, c’è Leandrinho

Condividi questo articolo

Napoli-Inter si giocherà domani alle ore 20.45 allo Stadio San Paolo. Per il posticipo della diciottesima giornata di Serie A l’allenatore degli azzurri Gattuso ha convocato ventuno giocatori, con tante assenze come annunciato in conferenza stampa (vedi articolo). Fra i nomi non in lista fuori per infortunio Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic e Mertens, la sorpresa è Leandrinho che fin qui non ha collezionato minuti in stagione.



NAPOLI-INTER – I CONVOCATI DI GATTUSO

Portieri: Orestis Karnezis, Alex Meret, David Ospina;

Difensori: Giovanni Di Lorenzo, Elseid Hysaj, Sebastiano Luperto, Kostas Manolas, Mario Rui, Lorenzo Tonelli;

Centrocampisti: Allan, Elif Elmas, Gianluca Gaetano, Fabian Ruiz, Piotr Zielinski;

Attaccanti: José Maria Callejon, Lorenzo Insigne, Leandrinho, Fernando Llorente, Hirving Lozano, Arkadiusz Milik, Amin Younes;

Non convocati: Faouzi Ghoulam, Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimovic, Kévin Malcuit, Amato Ciciretti, Dries Mertens.