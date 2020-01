Napoli-Inter, Conte striglia la squadra a due giorni dalla sfida: lavoro alternato

Napoli-Inter si avvicina: lunedì 6 gennaio alle ore 20.45 Gattuso e Conte si affronteranno al San Paolo. I nerazzurri hanno perso D’Ambrosio ma potranno contare sui rientri di Barella e Sensi su tutti. Di seguito il report allenamento odierno

LAVORO ODIERNO – Napoli–Inter si avvicina sempre di più. La sfida, valida per la diciottesima giornata di Serie A, andrà in scena il 6 gennaio alle 20.45. Mentre Gennaro Gattuso perde Dries Mertens (vedi articolo), Antonio Conte recupera uomini importanti. Intanto l’Inter continua a lavorare a due giorni dal big match: “Nell’allenamento di oggi i nerazzurri hanno svolto riscaldamento con andature, possesso palla e lavoro alternato in gruppi”.

