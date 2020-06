Napoli-Inter, Conte vuole una squadra offensiva. Con Eriksen? – Rai Sport

Condividi questo articolo

È iniziata la settimana di Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia. In attesa di conoscere l’orario ufficiale (vedi articolo) Thomas Villa, in un servizio andato in onda durante “La Domenica Sportiva”, ha dato le prime mosse di Conte per cercare la rimonta. Eriksen potrebbe avere una chance da titolare.



RIBALTARE IL RISULTATO – Napoli-Inter si giocherà sabato, non manca più molto. La squadra di Antonio Conte deve riscattare la sconfitta di quattro mesi fa al Meazza per 0-1: per passare dovrà vincere segnando almeno due gol, oppure farlo ai rigori dopo un altro 0-1. Per questo il tecnico, secondo Rai Sport, starebbe studiando una formazione offensiva il più possibile, pur mantenendo il 3-5-2. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez saranno ovviamente le due punte, avendo inoltre firmato i tre gol (due il belga e uno l’argentino) nella vittoria dell’Inter a Napoli dello scorso 6 gennaio in Serie A. All’andata Marcelo Brozovic ha trovato problemi davanti al centrocampo di Gennaro Gattuso, perciò Conte potrebbe affiancargli Nicolò Barella e Christian Eriksen. In caso di conferma di questo schieramento il danese sarebbe dunque titolare, giocando da mezzala anziché da trequartista. Da oggi inizia il vero e proprio avvicinamento a Napoli-Inter: finale di Coppa Italia nel mirino.