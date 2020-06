Napoli-Inter, Conte sfida Gattuso con Eriksen dal 1′: le scelte del tecnico

L’Inter si prepara in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli, in programma il 13 giugno. Secondo quanto rivelato dal “TG Sport”, in onda su “Rai 2”, Conte sta varando una squadra tecnica per recuperare lo svantaggio dagli uomini di Gattuso

TECNICA AL POTERE – L’Inter di Antonio Conte si prepara a sfidare il Napoli in Coppa Italia: “Il tecnico, nonostante il fastidio per la questione dei calendari, ha ricaricato la squadra e crede nella finale di Coppa Italia. In vista della semifinale di ritorno contro il Napoli, il tecnico sta varando un’Inter tecnica. Sarà dunque 3-5-2 con Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Christian Eriksen a rifornire la coppia Lautaro Martinez–Romelu Lukaku“.