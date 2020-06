Napoli-Inter: Conte ha una carta per far saltare...

Napoli-Inter: Conte ha una carta per far saltare il banco – SM

Napoli-Inter di sabato sera sarà il ritorno in campo dei nerazzurri dopo la lunga sosta. In palio c’è un biglietto per la finale di Coppa Italia e i nerazzurri dovranno ribaltare la sconfitta casalinga dell’andata. Agli uomini di Antonio Conte servirà l’impresa

Napoli-Inter si avvicina a grandi passi e in casa nerazzurra la concentrazione sembra essere al massimo. Al San Paolo servirà un’impresa, dopo la sconfitta casalinga dell’andata, ma Antonio Conte ha una carta a disposizione per far saltare il banco. Secondo “Sport Mediaset” la carta si chiama Christian Eriksen. Il centrocampista danese è infatti apparso come uno dei più in forma nelle ultime settimane e Conte ha lavorato tanto per il suo inserimento in squadra. Le sue qualità garantiscono nuova energia e più imprevedibilità all’offensiva nerazzurra e probabilmente a Napoli avrà la grande occasione per dimostrare di poter essere indispensabile in questa Inter.