Napoli-Inter, Conte ha due certezze e due dubbi: de Vrij recuperato – Sky

Condividi questo articolo

Napoli-Inter si avvicina sempre di più e Conte prova a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Secondo quanto rivelato da Alessandro Sugoni durante la diretta di “Sky Sport 24”, il tecnico nerazzurro ha due certezze e due dubbi in difesa e a centrocampo. De Vrij recuperato. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

CERTEZZE – Napoli-Inter è la sfida in programma al San Paolo sabato alle ore 21-00, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Alessandro Sugoni parla delle certezze di Antonio Conte: «Diciamo che l’Inter ha tante certezze. Sette giocatori che hanno giocato più di duemila minuti. Tra questi ce n’è uno, Candreva, che gioca sulla fascia destra. Per ora ha respinto la concorrenza di Moses, tanto da essere in vantaggio sul nigeriano anche per la sfida del San Paolo. Dall’altra parte ce n’è uno che ha giocato meno, per forza di cose perché è arrivato a gennaio, ma da quando è entrato in Serie A contro il Cagliari non è più uscito. Stiamo parlando ovviamente di Ashley Young. L’inglese si è già guadagnato una riconferma, che non era scontata: tutto va in direzione di una permanenza. Loro sono due certezze. Nell’andata nessuno dei due era in campo, Conte spera che parta proprio da loro il ribaltone».

DUBBIO IN MEZZO – Napoli-Inter vedrà in campo Christian Eriksen o Stefano Sensi? Secondo Sugoni, Conte non ha ancora sciolto il dilemma: «L’Inter si è allenata stamattina, la presenza di Young sembra scontata mentre Candreva è in vantaggio su Moses. Completamente recuperati de Vrij e Bastoni, ora bisogna capire cosa farà Conte perché Ranocchia si è allenato sempre e Skriniar è una colonna. Lasciamo il dubbio tra Bastoni e D’Ambrosio. In mezzo c’è un grande punto interrogativo: ok Brozovic e Barella ma balla un posto tra Eriksen e Sensi: ovviamente cambierebbe il modulo. Davanti naturalmente Lautaro Martinez e Lukaku».