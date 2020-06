Napoli-Inter, Conte ha bisogno soprattutto di Lautaro Martinez – CdS

Lautaro Martinez, il futuro è adesso. Mancano ancora più di tredici partite al termine della stagione. Antonio Conte ha bisogno di lui e della sua fame di gol, a partire dalla sfida del San Paolo. Di seguito la notizia riportata dal “Corriere dello Sport”.

VERSO NAPOLI-INTER – Lautaro Martinez alla ripresa avrà inevitabilmente tutti i riflettori puntati, ma mancano ancora ben tredici partite (solo in Serie A) al termine della stagione. Barcellona al momento è distante, mentre si avvicina la sfida di sabato sera contro il Napoli al San Paolo, lì dove ha segnato l’ultimo gol in trasferta. L’attaccante sarà schierato in coppia con l’amico Romelu Lukaku e supportato da Christian Eriksen sulla trequarti, per il resto tutto invariato dietro. Antonio Conte alla ripresa avrà bisogno di lui e quindi della sua fame di gol (16 al momento), sarà un periodo talmente intenso, quello che parte sabato, da lasciare poche variazioni sul tema. Lautaro Martinez non vuole passare per quello che si sottrae per le lusinghe del Barcellona, soprattutto dopo tre mesi di stop assoluto. Prima di pensare ad un’eventuale trasferimento, sottolinea il quotidiano romano, l’argentino vuole conquistare un trofeo.

Fonte: Corriere dello Sport.