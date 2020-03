Napoli-Inter, Conte e squadra al lavoro sotto la pioggia: tecnica e tattica

Napoli-Inter è la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma giovedì al San Paolo alle ore 20.45. I nerazzurri, alle prese con il caos rinvii in Serie A per l’emergenza Coronavirus (QUI le ultime dichiarazioni di Marotta), si sono allenati oggi in vista del match contro la squadra di Gattuso. Di seguito il report allenamento

VERSO NAPOLI – Napoli-Inter si avvicina e i nerazzurri di Antonio Conte hanno svolto l’allenamento odierno sotto una pioggia battente: “La seduta è iniziata con una fase di riscaldamento, seguita da un lavoro sul possesso palla. In seguito lavoro atletico e chiusura con tecnica e tattica”.

