Napoli-Inter, Conte con Barella e Lautaro Martinez: qualche dubbio altrove

RECUPERI – Napoli-Inter è la sfida più attesa della trentunesima giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 20.45. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, ritrova Nicolò Barella che dunque torna regolarmente in mezzo al campo insieme a Marcelo Brozovic e Christian Eriksen. Arturo Vidal sta lavorando ma non è ancora al 100%. Ivan Perisic ha recuperato dall’affaticamento accusato al rientro dalla sosta per le nazionali ed è dunque arruolabile per la sfida contro gli uomini di Gennaro Gattuso: sia Matteo Darmian che Ashley Young, impiegati in sua assenza, hanno dato ottime risposte. La presenza del croato dal 1′ non è dunque scontata come potrebbe sembrare. Achraf Hakimi, che con il Cagliari è entrato al 69′ cambiando le sorti del match, può riappropriarsi della fascia destra. In attacco non c’è alcun dubbio: dopo aver scelto Alexis Sanchez con il Cagliari, Conte torna alle origini: Lautaro Martinez dal 1′ con l’inamovibile Romelu Lukaku.