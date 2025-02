Napoli-Inter, Conte in campo e riflette sul 3-5-2: un dubbio – Sky

Un dubbio in vista di Napoli-Inter per Antonio Conte, che è in campo con la squadra in questo momento. Un dubbio vero di formazione ancora da sbrogliare.

MODULO A SPECCHIO – Francesco Modugno, inviato per Sky Sport 24 del Napoli, ha parlato in vista della partita di dopodomani tra azzurri e Inter. Il suo aggiornamento per quanto riguarda le ultime sulla formazione di Antonio Conte con un ballottaggio aperto: «La sfida con l’Inter può permettere al Napoli di ribaltare classifica e umori. Ha un po’ di infortuni, tutti contemporanei, simili nella diagnosi e anche noiosi. Al momento Conte è in campo con la squadra e forse dovrà cambiare le sue scelte in base a quello che è il suo Napoli. La consapevolezza, la forza e le certezze che ci sono: probabilmente sarà ancora tre dietro, quindi un modulo a specchio. Lukaku non segna da 4 partite, non sta rispettando le sue medie abituali anche se prova a dare il suo contributo. Teniamo il 3-5-2 con qualche dubbio: Billing-Gilmour è un ballottaggio aperto, mentre Lukaku sarà accompagnato da Raspadori. Domani parla Conte e poi ritiro». Il Napoli sarà senza Zambo Anguissa a centrocampo, il quale si è infortunato in settimana. Quindi accanto a Lobotka e allo scozzese McTominay, uno tra l’altro scozzese Gilmour e il danese ex Bournemouht Billing.