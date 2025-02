Napoli-Inter, Conte con la stessa arma di Inzaghi. Ancora un dubbio!

Corrono le lancette verso lo scontro diretto tra Napoli e Inter. Mister Antonio Conte arriva alla vigilia del match con un dubbio e con una certezza.

ALTA INTENSITÀ – Antonio Conte si prepara ad accogliere la sua ex squadra nerazzurra allo Stadio ‘Diego Armando Maradona’ per un match ad altissima tensione. A Napoli-Inter manca un solo giorno e le scelte di formazione sono state ormai messe a punto dai due allenatori che alla vigilia della sfida hanno svelato qualcosa in conferenza stampa. Qualche dubbio rimane, però, per entrambi. Se, infatti, Simone Inzaghi non si sbilancia totalmente sulla presenza dal primo minuto di Marcus Thuram, anche il tecnico partenopeo continua a fare le sue valutazioni su un ballottaggio.

Napoli-Inter, Conte sceglie il modulo ma si tiene un dubbio di formazione

LE SCELTE – Il grande dubbio di Conte, alla vigilia di Napoli-Inter, ricade sui nomi di Billing e Gilmour. L’allenatore dei partenopei, infatti, deve decidere a chi dei due affidare il ruolo di sostituto a centrocampo dell’infortunato Anguissa. La certezza degli azzurri attualmente risiede nel modulo scelto: Conte si sistema a specchio contro il 3-5-2 di Inzaghi. L’alternativa per i partenopei sarebbe stata una difesa a quattro, con Spinazzola come esterno basso nella linea difensiva e Spinazzola alto nel tridente. Come spiega Massimo Ugolini su Sky Sport 24, però, il tecnico non si sente di correre questo rischio ed opta per il 3-5-2. Nel frattempo, dall’altra parte, Inzaghi riflette se apportare qualche modifica al proprio assetto tattico a causa dell’emergenza sulle fasce.