Napoli-Inter: Conte può scegliere. Anche il baby Pirola in panchina

Le ultime di formazione dalla “Gazzetta dello Sport”, che sottolinea la varietà di scelte a disposizione di Antonio Conte per Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Anche il giovane Lorenzo Pirola, difensore della Primavera, sarà in panchina agli ordini del tecnico

RESA DEI CONTI – Aveva minacciato di mandare la Primavera, dopo aver fiutato il pericolo di un calendario così fitto. L’ordine delle partite non è stato toccato, ma Antonio Conte, stasera, manderà in campo la miglior formazione possibile. Napoli-Inter sarà un match spartiacque sia per il tecnico pugliese (QUI vi spieghiamo perché) che per un giocatore nello specifico (ecco chi). Ieri mattina l’ultimo allenamento, con Giuseppe Marotta e Piero Ausilio presenti, ha confermato le tendenze delle ultime settimane: Antonio Candreva favorito su Victor Moses.

LE SCELTE – Una vigilia particolare, quella di Napoli-Inter, gestita senza ritiro. Serata trascorsa in casa con le famiglie. Appuntamento, oggi, ad Appiano Gentile per partire la partenza: resteranno al centro Suning e non prenderanno la via del San Paolo Diego Godin, Danilo D’Ambrosio e Matias Vecino, tutti alle prese con affaticamenti muscolari e ritardi di condizione. In difesa il trio di titolari è ormai noto: Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Andrea Ranocchia e il classe 2002 Lorenzo Pirola in panchina. A centrocampo ci sarà ovviamente Nicolò Barella al fianco di Marcelo Brozovic. Sulla fascia sinistra confermatissimo Ashley Young. Conte potrà pescare in abbondanza dalla panchina (5 cambi), con Stefano Sensi e soprattutto Alexis Sanchez armi tattiche a gara in corso.

