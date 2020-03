Napoli-Inter come Juventus-Milan? De Laurentiis, posizione chiara –...

Napoli-Inter come Juventus-Milan? De Laurentiis, posizione chiara – CdS

Napoli-Inter è la sfida in programma domani alle 20.45, valida per le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Dopo il rinvio di Juventus-Milan (vedi articolo), il “Corriere dello Sport” avanza dubbi anche sulla disputa della sfida del San Paolo. Ipotesi rinvio?

OPPOSIZIONE – Napoli-Inter a rischio? L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” scrive: “Oggi dovrebbe essere varato il nuovo calendario del massimo campionato, che poi è quello ipotizzato nella giornata di lunedì dalla Lega. Ieri, dovevano esprimersi le società. E 18 club hanno dato responso favorevole in via ufficiale (vedi articolo), quindi tramite Pec. Il 19°, il Napoli, lo ha dato attraverso una telefonata. Ma ha già fatto sapere che si opporrà all’eventualità delle “porte chiuse” qualora venisse prospettata (ad ora nessun segnale) per il match con l’Inter di domani”.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno