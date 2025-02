Napoli-Inter, chi al posto di Anguissa? Conte ha un favorito – Sky

Il dubbio per Antonio Conte a due giorni da Napoli-Inter è come sostituire Zambo Andre Anguissa. Ad oggi c’è un favorito. Ecco di chi si tratta.

A SPECCHIO – Cresce l’attesa per Napoli-Inter, scontro diretto della ventisettesima giornata di campionato che varrà un pezzettino di scudetto. Al Maradona si affrontano la prima della classe, l’Inter, contro la seconda, il Napoli e distaccate da appena un punto in classifica. Lo stadio sarà ovviamente sold-out. Antonio Conte, così come a Como, dovrebbe disporsi con il 3-5-2 contro la squadra di Simone Inzaghi. Quindi un modulo a specchio per cercare di arginare l’impeto nerazzurro. In avanti ancora spazio a Giacomo Raspadori, che farà coppia con l’altro grande ex di turno, ossia Romelu Lukaku.

La probabile formazione per Napoli-Inter: Billing in vantaggio

MOSSE – In merito alla probabile formazione, Conte, a parte la grana di sostituire Zambo Andre Anguissa, non ha altri particolari dubbi. Infatti, davanti a Meret si va verso la conferma del trio Di Lorenzo-Rrahmani-Buongiorno. Poi sulle fasce, l’altro ex Politano a destra mentre a sinistra Spinazzola sembra più avanti di Olivera. In mezzo con Lobotka e McTominay, il danese Billing è al momento favorito su Gilmour. In avanti, come già sostenuto, dentro Lukaku con Raspadori. La probabile formazione secondo Sky Sport:

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku.