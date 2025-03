Napoli-Inter, Bisseck in pole su Pavard: Inzaghi valuta il cambio modulo

La sfida tra Napoli e Inter rappresenta un crocevia cruciale nella corsa scudetto. Con il big match del Maradona ormai alle porte, Inzaghi sta limando gli ultimi dettagli della formazione e tra le possibili sorprese spicca Yann Bisseck, in vantaggio su Benjamin Pavard per una maglia da titolare nel pacchetto arretrato.

IL PUNTO – Simone Inzaghi potrebbe riproporre un’interpretazione più fluida del 4-4-2, già testata in Coppa Italia contro la Lazio e prima ancora contro il Genoa. In quell’occasione, Yann Bisseck e Stefan De Vrij hanno formato la coppia centrale di difesa, con Pavard e Bastoni schierati come terzini. Un assetto che ha visto anche Piotr Zieliński avanzare nel ruolo di esterno sinistro di centrocampo, mentre Dumfries ha agito sulla destra con una spiccata propensione offensiva. L’assenza di Darmian, unita a quelle di Carlos Augusto e Nicola Zalewski, potrebbe spingere Inzaghi a confermare questa impostazione. La possibilità di adottare una linea a quattro con Bisseck protagonista diventa concreta in un periodo in cui la squadra deve affrontare un calendario fitto di impegni. La sua presenza offrirebbe maggiore solidità in fase difensiva, un elemento cruciale contro un Napoli alla ricerca di riscatto.

IL NODO – La scelta di Simone Inzaghi dipende da più fattori, tra cui la condizione atletica di Benjamin Pavard. L’ex Bayern Monaco, reduce da alcuni problemi fisici, non è ancora al massimo della forma e potrebbe non essere pronto per una gara di così alta intensità. D’altra parte, Yann Bisseck offre garanzie contro avversari fisicamente strutturati come Romelu Lukaku, riferimento offensivo del Napoli. La sua stazza e la capacità nei duelli aerei potrebbero risultare decisive per limitare il belga, ostacolando la sua funzione di pivot per le ripartenze azzurre. Sul piano tecnico, Benjamin Pavard rimane superiore in fase di impostazione, ma il giovane tedesco ha mostrato una crescita significativa nella gestione del pallone, diventando più affidabile nelle uscite dalla difesa. Questa evoluzione gli ha permesso di guadagnarsi la fiducia dell’allenatore e di candidarsi con forza per un posto da titolare.

Il piano di Inzaghi: Bisseck titolare, Pavard a gara in corso?

LA SOLUZIONE – La carenza di alternative sulle corsie laterali porta Inzaghi a valutare attentamente la gestione dei suoi difensori. Con Dumfries e Dimarco unici esterni disponibili e l’italiano non al meglio della condizione, il tecnico potrebbe optare per Bisseck come “braccetto” di difesa, lasciando Pavard come opzione da inserire a partita in corso. Il francese, grazie alla sua duttilità, potrebbe essere l’asso nella manica in caso di passaggio al 4-4-2, offrendo maggiore copertura sulle fasce e garantendo una struttura più equilibrata alla squadra. Inoltre, con Pavard e Bastoni impiegati come terzini, l’Inter potrebbe guadagnare soluzioni offensive alternative, aumentando la spinta sulle corsie laterali.

IL PESO – La partita contro il Napoli sarà un test fondamentale per Yann Bisseck, chiamato a misurarsi con attaccanti di livello come Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori. Se il belga punta sulla potenza fisica e la protezione del pallone, l’ex Sassuolo basa il suo gioco su movimenti rapidi e inserimenti continui. La capacità di Bisseck di coprire la profondità e accorciare sull’avversario sarà determinante per evitare che il Napoli trovi varchi per colpire. La pressione sarà altissima e ogni errore potrebbe pesare sulla corsa scudetto. Tuttavia, il difensore tedesco ha già dimostrato di sapersi esaltare nei big match, come accaduto nelle sfide contro Juventus e Milan, in cui ha impressionato per concentrazione e solidità. Con il Maradona pronto a infiammarsi, la scelta di Inzaghi tra Bisseck e Pavard potrebbe rivelarsi decisiva per l’esito della gara e, più in generale, per le ambizioni tricolori dell’Inter.

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

In panchina: Calligaris, Di Gennaro, Aidoo, Cocchi, Pavard, De Vrij, Frattesi, Zielinski, Asllani, Arnautovic, Taremi, Correa.

Allenatore: Simone Inzaghi