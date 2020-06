Napoli-Inter, Bastoni e de Vrij recuperati. Vecino resta a casa: la probabile – CdS

Napoli-Inter andrà in scena domani sera al San Paolo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, ma come sta la squadra allenata da Antonio Conte? Secondo il “Corriere dello Sport” la situazione in difesa sembrerebbe essere migliorata, con il recupero di Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij.

IN DIFESA – In vista di Napoli-Inter, Antonio Conte può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij, che saranno regolarmente in campo insieme a Milan Skriniar . Anche Diego Godin migliora, ma resta comunque in dubbio per la trasferta. Danilo D’Ambrosio invece sembrerebbe non essere al meglio, mentre quasi sicuramente Matìas Vecino resterà a Milano.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter in vista della semifinale di Coppa Italia, secondo il quotidiano romano, (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro

Fonte: Corriere dello Sport.