Napoli-Inter, attenzione Bastoni. Dumfries scalpita! La probabile formazione – Sky

È il giorno di Napoli-Inter, finale di Supercoppa Italiana 2023-2024. Simone Inzaghi nella scelta della formazione ufficiale terrà conto di diversi fattori, su tutti la stanchezza dopo la semifinale vinta 3-0 contro la Lazio. A tal proposito, secondo quanto riportato da Sky potrebbe riposare Alessandro Bastoni, mentre sulla fascia potrebbe rivedersi Denzel Dumfries. Di seguito la probabile.

LE ULTIME – Il giorno della finale è arrivato: questa sera a Riyadh si gioca l’ultimo atto della Supercoppa Italiana. L’Inter sfida il Napoli dopo le rispettive vittorie contro Lazio e Fiorentina, entrambe con un tris di gol che hanno permesso alle due formazioni di scendere in campo per il match che assegnerà il trofeo, questa sera all’Al-Awwal Park Stadium alle ore 20 italiane. Per quanto riguarda la formazione, Simone Inzaghi ha in mente lo stesso undici che ha stravinto con merito contro la Lazio, ma attenzione alle condizioni di Alessandro Bastoni, ancora non al meglio in vista della sfida di questa sera e per questo motivo potrebbe riposare. Al suo posto de Vrij, che prenderebbe il posto di Francesco Acerbi, con lo spostamento a sinistra dell’ex Lazio. Sulla fascia destra, invece, Denzel Dumfries insidia Matteo Darmian, mentre nessun problema per Hakan Calhanoglu, regolarmente in campo.

La probabile formazione dell’Inter in finale: (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Darmian; Thuram, Lautaro Martinez.