Napoli-Inter, ancora due dubbi per Conte. Sensi e D’Ambrosio dal 1′? – Sky

Condividi questo articolo

Napoli-Inter è la sfida in programma sabato 13 giugno e valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Secondo quanto rivelato da Dario Massara su “Sky Sport 24”, Conte ha ancora qualche dubbio in difesa e a centrocampo. D’Ambrosio scala la classifica dei favoriti

Napoli-Inter è la sfida che deciderà chi tra Antonio Conte e Gennaro Gattuso andrà in finale di Coppa Italia. Ancora qualche dubbio di formazione per il tecnico nerazzurro: «Conte sta lavorando su un 3-5-2 con qualche dubbio in difesa tra Milan Skirniar e Stefan de Vrij. Qualche dubbio anche a centrocampo con Stefano Sensi rientrato a pieno ritmo. Sugli esterni Victor Moses e Ashley Young e poi c’è Danilo D’Ambrosio, il più in forma di tutti, che potrebbe far parte del tridente difensivo».