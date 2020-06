Napoli-Inter, ancora dubbi per Conte: da valutare Bastoni e de Vrij – CdS

Verso Napoli-Inter, Antonio Conte secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” dovrà valutare le condizioni di Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij: ancora qualche dubbio per il tecnico.

QUALCHE DUBBIO – L’Inter continua la preparazione in vista di Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Secondo il quotidiano romano, Antonio Conte avrebbe ancora qualche dubbio di formazione soprattutto per quanto riguarda la difesa: da monitorare giorno dopo giorno le condizioni di Stefan de Vrij e del giovane Alessandro Bastoni, entrambi non al meglio della condizione. In ogni caso pronti Danilo D’Ambrosio sul centro-destra e Andrea Ranocchia, sostituto naturale dell’olandese. Sulla fascia destra scenderà in campo uno tra Victor Moses e Antonio Candreva.

Fonte: Corriere dello Sport.