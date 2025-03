Napoli-Inter è anche De Laurentiis contro Marotta! Modelli a confronto! – TS

Napoli-Inter si disputerà stasera 1 marzo alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona. La sfida tra le due compagini sarà tra due modelli vincenti nelle ultime stagioni in Italia.

IL PUNTO – Napoli-Inter sarà il big match della ventisettesima giornata di Serie A. Le due squadre, separate da un punto nella classifica del Campionato italiano, presentano sia punti in comune che elementi di diversità tra loro. Innanzitutto, condividono due degli ultimi allenatori che hanno seduto sulle rispettive panchine: Luciano Spalletti e Antonio Conte. Entrambi hanno ricoperto un ruolo fondamentale per le due compagini al fine di tornare a sperare in un futuro luminoso. Il toscano ha riportato l’Inter in Champions League, regalandosi poi a Napoli la gioia più gratificante della sua carriera: la conquista dello storico terzo scudetto del club partenopeo. Il salentino ha portato i nerazzurri alla vittoria dello scudetto, il diciannovesimo della loro storia, accettando dopo qualche anno la corte di Aurelio De Laurentiiis per sposare un progetto, come quello degli azzurri, che lo vede ora in piena corsa per la vittoria del titolo.

Napoli e Inter, De Laurentiis e Marotta: le differenze

DUE MODELLI – Una prima diversità che emerge con chiarezza quando si guarda ai due modelli societari riguarda il modo in cui i due Presidenti si pongono a livello comunicativo. Mentre quello del Napoli tende a reagire con durezza e impulsività agli episodi che riguardano direttamente la sua società, il numero uno dell’Inter Giuseppe Marotta è da sempre favorevole all’adozione di una linea diplomatica e moderata. In tal senso, la sua convinzione è che soltanto attraverso questo modo di operare si possano ottenere i risultati sperati.

GRANDE SOGNO – A proposito del Presidente dell’Inter, il suo obiettivo di conquistare lo scudetto per il secondo anno consecutivo si ricollega a un desiderio personale di elevata importanza. Il dirigente varesino, infatti, si auspica di tagliare il traguardo dei 10 scudetti conquistati in carriera. Con i 7 già ottenuti durante il periodo alla Juventus e i 2 vinti all’Inter, Marotta sogna in questo modo di entrare ulteriormente nella leggenda del calcio italiano.

