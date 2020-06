Napoli-Inter: anche Barella tra i flop. Candreva si esalta, Conte ok – CdS

Le pagelle di Napoli-Inter sull’edizione odierna del “Corriere dello Sport”. Antonio Candreva il migliore per distacco, in linea con la valutazione della “Gazzetta dello Sport” (QUI le pagelle della rosea). Barella spento, Conte oltre la sufficienza

RIMPIANTI – L’Inter fa 1-1 col Napoli e getta alle ortiche il primo obiettivo della “nuova” stagione. Tra i nerazzurri si distingue Antonio Candreva: il “Corriere dello Sport” lo premia con un 7 da vero (e indiscusso) protagonista della serata al San Paolo. Positivo anche Marcelo Brozovic (6,5) che approfitta della marcatura light di Eljif Elmas. Nulla a che vedere con le pene sofferte nella gara d’andata, quando Dries Mertens e Diego Demme gli toglievano ossigeno e spazi. Non può mancare Christian Eriksen nel piccolo simposio sopra la sufficienza. Al primo big match da titolare convince il tecnico e trova la via della rete da calcio d’angolo: 6,5 meritato.

TECNICO PROMOSSO – Si salva anche Antonio Conte, nonostante l’obiettivo Coppa Italia sfumi in maniera paradossale durante Napoli-Inter. Nerazzurri saldamente in controllo della gara, calcio d’angolo a favore e gol dell’1-1 che regala la qualificazione ai partenopei. Secondo il “Corriere dello Sport”, l’azione del pari di Mertens è l’esatta contraddizione dellle richieste ideologiche del tecnico. In ogni caso, tutti concordi nel sottolineare quanto l’Inter meritasse il passaggio del turno.

SALVATI – Posti in piedi nella “zona grigia” delle sufficienze. Samir Handanovic (fa venire un coccolone al suo tecnico giocando il pallone coi piedi), Milan Skriniar (soffre Lorenzo Insigne ma senza gravi errori), Alessandro Bastoni (partita attenta) ed Ashley Young (attacca a pieno ritmo). Si salvano anche i subentrati Victor Moses (costringe Hysaj a restare basso) e Cristiano Biraghi (scodella un cross dietro l’altro). Curiosa la valutazione sugli attaccanti: stesso voto per Romelu Lukaku e Alexis Sanchez, entrambi capaci di strappare il 6. Il belga dà un contributo totale pur senza trovare la via della rete, mentre il cileno è una scheggia.

SOMMERSI – Bocciati Stefan de Vrij (5,5), Nicolò Barella (5) e Lautaro Martinez (5), ma con sfumature diverse. L’olandese, ammaccato e affaticato alla vigilia, appare piuttosto impreciso e non arriva alla sufficienza. L’ex Cagliari non è brillante e in colpevole ritardo sul contropiede di Insigne. Lautaro Martinez non è di nessun aiuto: testa già al Barcellona? Non è così semplice (QUI vi spieghiamo perché), ma tecnico e squadra si aspettano un cambio di marcia.

