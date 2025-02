Napoli-Inter ad alta tensione: arbitri, retropensieri e ‘tarantelle’ – TS

Sabato Napoli e Inter si affronteranno in una sfida che può decidere il campionato, in un clima di tensione che dura ormai da mesi.

BOTTA E RISPOSTA – Se l’Inter mantiene alta la concentrazione su tutti i fronti, il Napoli sembra intenzionato a insinuare incertezze nella squadra campione d’Italia. L’episodio che ha acceso le tensioni risale al match d’andata del 10 novembre, terminato 1-1. Quando un rigore assegnato all’Inter (poi fallito da Calhanoglu) ha scatenato forti polemiche. Da quel momento, il confronto si è trasformato in un continuo botta e risposta tra ex protagonisti, alimentando un clima di tensione che accompagna le due squadre verso la sfida di sabato.

Napoli-Inter, arbitri nel mirino: duello a distanza

POLEMICHE – Alcuni episodi arbitrali hanno alimentato nuove polemiche, in particolare il gol del vantaggio contro la Fiorentina e il mancato giallo a Mkhitaryan contro il Genoa, che avrebbe comportato la squalifica in vista della supersfida. Anche se non si è detto e scritto nulla dopo il fallo da rosso diretto di Miretti su Bastoni (solo un cartellino giallo). Tanto è bastato per scatenare il coro “Marotta League” tra i tifosi partenopei. Nel frattempo, la strategia comunicativa di Antonio Conte, spesso oggetto delle repliche dell’AD nerazzurro, sembra mirata a mettere pressione sull’Inter, ancora in corsa su tre fronti, in vista del rush finale della stagione. In questo contesto infuocato, la sfida del “Maradona” assume un significato ancora più pesante. Napoli e Inter non si giocano solo punti fondamentali per lo scudetto, ma portano in campo mesi di tensioni, sospetti e frecciate a distanza. Il duello tra Conte e Inzaghi è destinato a lasciare strascichi anche oltre il fischio finale.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini