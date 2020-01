Napoli-Inter, allenamento senza tre big: reattivitÃ  ed esercizi tecnico tattici

Napoli-Inter, allenamento senza tre big: reattività ed esercizi tecnico tattici

Verso Napoli-Inter, la squadra allenata da Gennaro Gattuso (QUI i convocati) oggi si è riunita in una seduta pomeridiana di allenamento per preparare la sfida di domani contro l’Inter di Antonio Conte. Allenamento caratterizzato da esercitazioni di velocità e reattività, prima di chiudere con una sessione tecnico-tattica. Di seguito il report pubblicato attraverso il sito ufficiale del club.

ALLENAMENTO NAPOLI – In Napoli-Inter così come possibile notare nella lista convocati, il tecnico Gennaro Gattuso non avrà modo di schierare tre big della squadra che oggi non hanno svolto l’allenamento in vista della sfida di domani contro l’Inter. Di seguito il report: “Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter di lunedì 6 gennaio al San Paolo per il posticipo della 18esima giornata di Serie A (ore 20.45). Allenamento sul campo 2 per la squadra che ha svolto una prima fase di attivazione seguita da partitina mani e piedi. Successivamente lavoro di reattività e velocità. A chiusura di sessione, esercitazioni tecnico tattiche. Terapie per Maksimovic. Lavoro personalizzato per Ghoulam e Koulibaly”.

