Napoli-Inter, allarme difesa e non solo per Gattuso: il report allenamento

Condividi questo articolo

Mancano ormai solo due giorni a Napoli-Inter e non giungono buone notizie per il tecnico azzurro Gennaro Gattuso dall’ultima seduta di allenamento

COMUNICATO – Stando a quanto riportato dal sito del Napoli sulla seduta di allenamento di oggi, l’allenatore della squadra azzurra Gennaro Gattuso dovrebbe scegliere per forza una linea difensiva a quattro formata da Di Lorenzo, Manolas, Luperto e Mario Rui. E l’emergenza per il tecnico calabrese in Napoli-Inter potrebbe non riguardare solo la retroguardia. La nota odierna del portale ufficiale della compagine partenopea infatti recita: “Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter di lunedì 6 gennaio al San Paolo per il posticipo della 18esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha svolto l’intera seduta di allenamento in palestra. Continuano le terapie per Maksimovic. Lavoro personalizzato per Ghoulam, Koulibaly e Mertens. Allenamento in palestra e in campo per Fabian Ruiz. Domani seduta pomeridiana“.