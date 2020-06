Napoli-Inter: alcuni nodi da sciogliere per Antonio Conte – Sky

Condividi questo articolo

Napoli-Inter di Coppa Italia sarà il ritorno in campo dei nerazzurri dopo la lunga sosta causa Coronavirus. Antonio Conte ha alcuni dubbi da sciogliere. Il punto di Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport

NODI DA SCIOGLIERE – Conte ha dei punti da sciogliere in vista della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli: «Conte ha messo sotto torchio la squadra per ripetere quell’avvio di inizio stagione. Fu un inizio schiacciante, diverso rispetto all’ultima fase di campionato in cui ci furono diversi infortuni. Si riparte con i nodi da sciogliere. La difesa, qualcuno ha avuto degli acciacchi che all’Inter stanno cercando di risolvere. Possibile che Godin e de Vrij possano essere recuperati, ma Conte ha messo in preallarme D’Ambrosio e Ranocchia. Dovrà scegliere tra Eriksen e Sensi, chi far giocare in campionato e chi in coppa».