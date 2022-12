Napoli, in due lavorano ancora a parte: il programma prima delle due amichevoli – CdS

Prosegue il lavoro del Napoli a Castel Volturno dopo il ritiro in Turchia. Recuperato Demme, ancora due giocatori lavorano a parte prima della ripresa del campionato con l’Inter. Ecco il programma completo prima delle due amichevoli previste al Maradona.

DUE A PARTE – Il Napoli è tornato ad allenarsi ieri al centro sportivo di Castel Volturno, in coda ai due giorni di riposo concessi da Luciano Spalletti al rientro da Antalya: nel mirino, ovviamente, le due amichevoli in serie in programma al Maradona tra sabato e mercoledì contro Villarreal e Lille. Contro gli spagnoli ci sarà Demme, che ieri ha lavorato normalmente con il gruppo, mentre mancheranno ancora Rrahmani e Sirigu. Tutto da programma. Per entrambi, anche ieri, lavoro personalizzato e un obiettivo: proseguire per tappe fino alla ripresa del campionato.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini