Napoli, festa scudetto in chiaro? La Lega (al momento) smentisce

Una breve illusione per i tifosi partenopei, si è diffusa nelle scorse ore tra i tifosi partenopei, quando il consigliere comunale Fulvio Fucito ha annunciato sui social che la Rai avrebbe trasmesso il secondo tempo di Napoli-Cagliari, partita potenzialmente decisiva per l’assegnazione dello scudetto. La notizia è stata prontamente smentita dalla Lega Serie A, che ha escluso ogni ipotesi di trasmissione in chiaro del match.

LA SMENTITA – Secondo quanto riportato da Il Mattino, la smentita è arrivata in modo netto: i diritti televisivi dell’incontro, come per tutte le gare di Serie A, restano vincolati ai broadcaster titolari, senza deroghe per eventuali seconde metà di partita, nemmeno in caso di alta rilevanza sportiva o coinvolgimento popolare. La partita di venerdì sera, che si giocherà in contemporanea con Como-Inter, vede il Napoli di Antonio Conte a un solo punto di vantaggio sui nerazzurri. In caso di vittoria contro il Cagliari, i partenopei si aggiudicherebbero matematicamente lo scudetto, rendendo il match uno degli eventi sportivi più attesi degli ultimi anni in città.

Napoli, tutto pronto per la festa scudetto

LOTTA SCUDETTO – Nonostante la mancata diretta RAI, il Comune di Napoli ha comunque predisposto maxischermi in diverse zone strategiche del capoluogo, consentendo a migliaia di tifosi di assistere gratuitamente alla gara in un clima di festa e partecipazione collettiva. Un’iniziativa pensata per evitare assembramenti disordinati e offrire un’alternativa sicura ai locali pubblici o alla visione privata. L’episodio riaccende il dibattito sull’accessibilità dei grandi eventi sportivi in chiaro, specialmente quando coinvolgono fortemente l’identità di una città. Per ora, però, l’unico modo per seguire Napoli-Cagliari integralmente resterà attraverso le piattaforme a pagamento abilitate.