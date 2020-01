Napoli e Gattuso al lavoro verso l’Inter, 5 differenziati: il report

Lunedì alle 20.45 si giocherà Napoli-Inter al San Paolo. Per entrambe le squadre sarà l’esordio nel 2020 con obiettivi però diversi. Ecco come gli azzurri si stanno preparando a questa sfida

REPORT – “Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Sessione di allenamento distribuita sui campi 2 e 3. Dopo l’avvio con torelli e circuiti di attivazione, la squadra ha svolto esercitazioni tecniche. Successivamente seduta tattica a tutto campo. Di seguito partitina a campo ridotto. Chiusura con lavoro in palestra. Terapie per Maksimovic. Allenamento personalizzato per Ghoulam, Koulibaly e Mertens. Lavoro in palestra per Fabian che ieri ha avuto la febbre. Domani seduta mattutina”.

Fonte: sscnapoli.it