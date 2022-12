Napoli, diversi nomi in dubbio per l’Inter: occhi su Rrahmani e non solo – CdS

Il Napoli è ormai quasi pronto per la sfida del 4 gennaio con l’Inter. La squadra di Spalletti dopo qualche giorno di pausa riprenderà il lavoro in vista del big match. Secondo il Corriere dello Sport sono diverse le situazioni da tenere d’occhio: alcuni calciatori sono ancora in forte dubbio, in particolare Rrahmani.

DUBBI IMPORTANTI − Manca sempre meno alla ripresa della stagione dopo la sosta per il Mondiale in Qatar. Il Napoli ha ormai terminato la preparazione in vista della sfida di San Siro con l’Inter il 4 gennaio e ora si gode i tre giorni di riposo concessi da Luciano Spalletti (vedi articolo). Al rientro dopo le feste il tecnico toscano avrà però diverse situazioni da valutare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per i partenopei ci sono diversi calciatori in dubbio. In particolare sono da monitorare le condizioni degli infortunati Salvatore Sirigu e Diego Demme, i quali stanno ancora svolgendo sedute personalizzate. Il nome però su cui c’è un’attenzione maggiore è quello di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro si sta già allenando in gruppo, ma si capirà se potrà essere tra i titolari in Inter-Napoli solo dopo i prossimi giorni.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Tarantino